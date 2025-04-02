Вучич заявил, что СССР ограниченно помогал при освобождении Сербии от гитлеровцев

Вучич: сербская армия освободила Сербию от нацистов при ограниченной помощи СССР

Во время Второй мировой войны Сербию от немецкой оккупации освободила сербская армия, так как помощь СССР была ограничена. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью на YouTube-канале блогера Марио Науфала.

«Мы получали лишь ограниченную помощь от Красной Армии, в основе была наша армия», — заявил он.

По словам Вучича, сербский народ «заплатил громадную цену» за освобождение Югославии от немецких войск.

Сербский лидер добавил, что страна пострадала не только от фашистской Германии, но и от хорватских усташей. При этом он назвал все происходившее тогда геноцидом сербского народа.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и Александр Вучич встретятся в Москве 9 мая и обсудят актуальную повестку.