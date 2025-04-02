Вучич заявил, что СССР ограниченно помогал при освобождении Сербии от гитлеровцев

Вучич: сербская армия освободила Сербию от нацистов при ограниченной помощи СССР

Фото: РИА «Новости»

Во время Второй мировой войны Сербию от немецкой оккупации освободила сербская армия, так как помощь СССР была ограничена. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью на YouTube-канале блогера Марио Науфала.

«Мы получали лишь ограниченную помощь от Красной Армии, в основе была наша армия», — заявил он.

По словам Вучича, сербский народ «заплатил громадную цену» за освобождение Югославии от немецких войск.

Сербский лидер добавил, что страна пострадала не только от фашистской Германии, но и от хорватских усташей. При этом он назвал все происходившее тогда геноцидом сербского народа.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и Александр Вучич встретятся в Москве 9 мая и обсудят актуальную повестку.

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