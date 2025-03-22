Орешкин анонсировал переговоры Путина и Вучича в Москве 9 мая
Президент Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич встретятся в Москве 9 мая и обсудят актуальную повестку. Об этом во время визита в Сербию заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, его процитировало РИА «Новости».
«Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом конечно же, встреча и переговоры с президентом России», — отметил он.
Орешкин встретился с Ненадом Поповичем — министром без портфеля в правительстве Сербии, отвечающим за международное экономическое сотрудничество. Они подробно обсудили экономические взаимоотношения двух стран.
Замглавы администрации президента подчеркнул, что у России и Сербии много перспективных тем и новых направлений сотрудничества. По его словам, стороны их активно прорабатывают.
Ранее Сербия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с цветной революцией. Вице-премьер Александр Вулин рассказал, что спецслужбы предоставили сербской стороне полезную информацию.