Орешкин анонсировал переговоры Путина и Вучича в Москве 9 мая

Президент Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич встретятся в Москве 9 мая и обсудят актуальную повестку. Об этом во время визита в Сербию заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, его процитировало РИА «Новости» .

«Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом конечно же, встреча и переговоры с президентом России», — отметил он.

Орешкин встретился с Ненадом Поповичем — министром без портфеля в правительстве Сербии, отвечающим за международное экономическое сотрудничество. Они подробно обсудили экономические взаимоотношения двух стран.

Замглавы администрации президента подчеркнул, что у России и Сербии много перспективных тем и новых направлений сотрудничества. По его словам, стороны их активно прорабатывают.

Ранее Сербия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с цветной революцией. Вице-премьер Александр Вулин рассказал, что спецслужбы предоставили сербской стороне полезную информацию.