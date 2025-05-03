Вучич заболел во время поездки в США и вернется в Сербию

Президент Сербии Вучич время пребывания во Флориде в пятницу почувствовал недомогание и принял решение вернуться домой, отменив запланированные встречи в США. Об этом сообщила государственная телекомпания РТС.
Источник не привел никаких дополнительных подробностей о состоянии Вучича. Решение о возвращении в Сербию приняли после консультаций с врачами. В нерабочее время на звонки в офис Вучича в Белграде никто не отвечал.
Вучич перед поездкой заявлял, что планирует встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами Республиканской партии. Из его офиса не поступала оперативная информация о том, состоялась ли встреча с президентом США, либо ее отменили.
Ранее стало известно, что Вучич решился поехать на 9 Мая на парад на Красной площади в Москве вопреки угрозам от ЕС.
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