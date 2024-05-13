Вучич встретится с супругой Зеленского в Белграде | 360°

13 мая 2024, 19:31
Вучич встретится с супругой Зеленского в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич встретится с Еленой Зеленской в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич встретится с женой президента Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщила пресс-служба администрации сербского лидера.
Какие вопросы будут осуждаться на встрече, в публикации не указали, но отметили, что мероприятие будет иметь открытый формат, и в нем смогут принять участие представители СМИ.
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По мнению главы Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елены Гуськовой, прием Зеленской в Белграде вызовет недовольство в Сербии. По ее словам, это никак не поможет ослабить внутреннюю напряженность в стране, и Вучич должен это прекрасно понимать.
Сербия
Украина
Александр Вучич
Елена Зеленская
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