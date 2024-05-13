«Очень не понравится». Прием жены Зеленского в Белграде вызовет недовольство сербов | 360°

Мир 13 мая 2024, 12:21 «Очень не понравится». Прием жены Зеленского в Белграде вызовет недовольство сербов Сотрудница РАН Гуськова: прием Зеленской в Сербии вызовет недовольство Filip Singer/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Прием жены президента Украины Владимира Зеленского Елены в Белграде вызовет недовольство в Сербии. Об этом РИА «Новости» рассказала глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

По словам специалиста, Сербия продолжает показывать всему миру, что она придерживается самостоятельного курса и готова сотрудничать с Западом, Востоком, Россией и Украиной. Однако прием Зеленской не одобрят в стране, отметила Гуськова.

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«Этот жест очень не понравится в самой Сербии, это никак не поможет ослабить внутреннюю напряженность, и, конечно, президент страны (Александр Вучич — прим. ред.) должен это прекрасно понимать», — заявила собеседница агентства.

Супруга Зеленского прибыла в Белград 13 мая. Там ее встретила первая леди Сербии Тамара Вучич. На встрече присутствовали главы украинского и сербского МИД.