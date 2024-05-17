Вучич вспомнил слова маршала Жукова о неблагодарности Европы за освобождение от фашизма | 360°

Мир 17 мая 2024, 03:44 Вучич вспомнил слова маршала Жукова о неблагодарности Европы за освобождение от фашизма Вучич напомнил слова маршала Жукова о неблагодарной Европе РИА «Новости»

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Маршал Советского Союза Георгий Жуков предупреждал, что европейцы «не простят» СССР их освобождение от фашизма. Об этом заявил в эфире RTS президент страны Александр Вучич.

Это высказывание прозвучало накануне голосования в Генеральной ассамблее ООН по резолюции о так называемом «геноциде в Сребренице» 1995 года, в котором Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН обвинил бывшее руководство Республики Сербской.

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«Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я — не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны», — заявил Вучич.

По его словам, резолюция ГА ООН преследует три цели: упразднение Республики Сербской, ревизию вердиктов об ее ответственности в конфликте 1992–1995 года и создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба.

Ранее представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия не поддержит рассматриваемую на Генассамблее ООН резолюцию о признании событий в Сребренице геноцидом.