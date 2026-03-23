Вучич внезапно прилетел в ОАЭ и сделал заявление

Президент Сербии Александр Вучич неожиданно прилетел в Объединенные Арабские Эмираты. В своих социальных сетях политик объяснил, что ранее этот визит он не анонсировал.

Вучич публично осудил серию атак, направленных против гражданской инфраструктуры и жизненно важных объектов ОАЭ.

Сербский лидер выразил полную солидарность с народом Эмиратов и поддержал все меры, которые страна предпринимает для защиты своего суверенитета и безопасности граждан.

«Я выразил самое решительное осуждение нападений на ОАЭ в этих тяжелых и тревожных обстоятельствах», — подчеркнул политик.

Gulf News дополняет, что Вучич провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном. Одной из тем переговоров стала резкая эскалация напряженности в регионе и участившиеся атаки на территорию Эмиратов.

На встрече также рассматривался вопрос сотрудничества между двумя странами.

Обе стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению связей в соответствии со своими приоритетами развития и взаимными интересами в рамках Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве между ОАЭ и Сербией.

Иран 20 марта ударил по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.