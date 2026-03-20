Иран ударил по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ

Иранские военные нанесли удар по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB) со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В КСИР назвали атаку успешной. В ней задействовали сверхмощные ракетные комплексы точного и многозарядного действия — «Хоррамшахр» и «Зульфикар». Также использовали беспилотники.

Ранее IRIB сообщила, что Иран впервые воспользовался управляемой ракетой Nasrallah против США и Израиля. Она является улучшенным и управляемым вариантом ракеты «Гадр».

Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Хайфе и Ашдоде, а также по американским военным базам в регионе. При этом Тегеран не стал раскрывать дополнительных деталей о примененных ракетах.

Как отметили военные аналитики журнала Military Magazine, появление у Ирана современных управляемых ракет способно серьезно сместить баланс сил на Ближнем Востоке.