Вучич связал подрыв международного права с атакой на Югославию в 1999 году

Агрессия НАТО против Югославии 24 марта 1999 года стала отправной точкой для разрушения международного права, а также для войн и насилия, которые мир наблюдает сегодня. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, написал ТАСС .

С таким заявлением сербский лидер выступил на церемонии памяти жертв бомбардировок НАТО, которая прошла вечером во вторник, 24 марта, в городе Вранье. Перед собравшимися также выступил патриарх сербский Порфирий, который совершил панихиду по погибшим.

По словам Вучича, происходящее в мире нельзя рассматривать в отрыве от событий весны 1999 года. Именно тогда был создан прецедент, который привел к систематическому нарушению международных норм.

«Каждая война, которая идет в мире, каждое насилие сегодня, уничтожение принципов и законов в настоящее время не начались вчера, они начались 24 марта 1999 года. Если сегодня кто-то спрашивает, почему нарушается международное право, единственный точный и верный ответ — из-за разрешения, выданного 24 марта 1999 года», — сказал Вучич.

Он также заявил, что возможный крах мировой цивилизации, если он когда-нибудь произойдет, будет иметь те же истоки.

