Вучич согласился на отставку при одном условии

Сербская оппозиция обвинила местную полицию в применении «звуковой пушки» для разгона демонстрации. Глава государства Вучич в эфире Pink TV пообещал покинуть пост, если это будет доказано.

Снимок с устройством выложила вице-президент сербской Партии свободы и справедливости (ССП) Мариника Тепич. По ее словам, речь идет о машине LRAD 450 производства США.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич на это заявил, что никаких звуковых пушек в арсенале полиции нет. Однако он фактически подтвердил, что устройство с фотографии может быть использовано для воздействия на протестующих.

В интервью Danas министр рассказал, что на вооружении МВД стоят несколько машин LRAD 450 XL. Они, по его словам, нужны для передачи аудиосообщений на массовых мероприятиях. Такие устройства могут быть использованы как «звуковая пушка» — Дачич уверил, что правоохранители этого не делали.

После этого оппозиционеры призвали Вучича уйти в отставку. Глава государства ответил, что если сербские военные использовали против граждан «звуковую пушку», то он «больше не президент».

В Белграде 15 марта прошла одна из крупнейших акций протеста за всю историю республики. Редакция 360.ru разобралась в причинах демонстрации.