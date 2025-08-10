Вучич сделал неожиданное заявление о встрече Путина и Трампа

Вучич: Встреча Путина и Трампа станет шагом к достижению мира на Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не уверен в том, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведет к завершению конфликта на Украине, но считает ее очень важной. Об этом он сказал в эфире TV Pink .

«Не уверен, что разговор принесет окончание конфликта, но уверен, что он очень важен», — подчеркнул Вучич.

Он пожелал лидерам удачи, выразив надежду на мир, а также отметил, что окончание конфликта имеет большое значение как для сербской, так и для других экономик.

Ранее Кремль и Белый дом сообщили, что встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, будет обсуждаться долгосрочное урегулирование украинского кризиса.

Возможность трехстороннего формата с участием Владимира Зеленского российская сторона не комментировала. Сам Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.