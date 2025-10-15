Вучич решил выкупить российские активы в Сербии, чтобы избежать санкций

Вучич предложил выкупить российскую долю в сербской NIS, чтобы избежать санкций

Президент Сербии Александр Вучич предложил России выкупить долю в нефтяной компании NIS для временного сохранения активов. Об этом сообщило агентство SeeNews .

Переговоры прошли во время встречи Вучича с российской стороной. Сербы гарантировали возврат доли Москве после стабилизации геополитической обстановки.

Российские представители не поддержали это предложение. Вместо этого они предпочли поиск третьего покупателя для активов.

Рассматривается возможность участия в сделке даже Соединенных Штатов. Окончательное решение по судьбе российской доли в NIS пока не приняли.

Ранее Вучич на пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что для страны стратегическим выбором и приоритетом внешней политики остается членство в Европейском союзе.