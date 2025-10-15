Вучич назвал вступление в ЕС приоритетом для Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что членство в Европейском союзе остается для страны стратегическим выбором и приоритетом внешней политики. Об этом он сказал на пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Белграде, сообщил ТАСС .

«Для Сербии членство в Европейском союзе является стратегическим выбором и приоритетом ее внешней политики», — отметил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что позиция Сербии по этому вопросу не изменится, по меньшей мере, до следующих выборов и, как он выразил уверенность, сохранится и после них.

Президент отметил, что Белград продолжает курс на евроинтеграцию, несмотря на сложности переговорного процесса. Он напомнил, что с начала конфликта на Украине страна не открыла ни одной новой переговорной главы и ни одного кластера, однако в последнее время, по его словам, удалось добиться определенного прогресса. Вучич добавил, что Сербии предстоит провести внутренние обсуждения относительно направлений дальнейшей политики.

В свою очередь, Глава Еврокомиссии потребовала от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России, без чего Брюссель не сможет считать Белград «надежным партнером».

Ранее Вучич заявил о разочаровании от нового газового контракта с Россией.