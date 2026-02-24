Вучич рассказал о доказательствах подготовки покушения на его семью

Власти Сербии располагают записями планирования покушения на семью президента Александра Вучича. Об этом заявил он сам в беседе с журналистами.

Суд 24 февраля поместил под стражу на 30 дней двух мужчин, задержанных по подозрению в планировании насильственной смены власти путем покушения на Вучича и его семью.

«От того, что должны были бить ребенка до смерти, до того, что его резать. Речь идет о людях, которые бы резали чьих-то детей. У нас есть снятый доказательный материал. Разные люди есть», — отметил президент, слова которого привело РИА «Новости».

За минувшие годы СМИ неоднократно сообщали о возможной подготовке покушения и об угрозах Вучичу. Сам он рассказывал о тысячах таких заявлений в Сети.

Подозреваемыми в покушении на президента оказались мужчины 1975 и 1983 годов рождения, сообщили в полиции.