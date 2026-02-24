В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

Правоохранительные органы Сербии арестовали двух человек по подозрению в подготовке покушения на президента республики Александара Вучича. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

Речь идет о задержанных 1975 и 1983 годов рождения, уточнили в ведомстве. Боевиков обезвредили служащие Агентства по безопасности и МВД в Кралеве.

Их обвинили в сговоре с целью покушения на жизнь президента и свержения высших государственных органов путем закупки оружия, а также покушения на жизнь членов МВД Сербии. Подозреваемых отправили под стражу. Уголовное дело передали на рассмотрение в Высшую прокуратуру.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявлял, что жизни Вучича угрожают международные наркокланы и противники его политики. По его словам, желающих смерти президента немало, но никто из них не находится на Востоке.