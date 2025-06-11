Вучич приедет с однодневным визитом на Украину

Александр Вучич приедет на Украину с однодневным визитом впервые с начала специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба сербского президента.

Он посетит саммит Украина — Юго-Восточная Европа, который намечен на 11 июня в Одессе.

По данным украинских СМИ, приехать на эту встречу также планируют избранный президент Румынии Никушор Дан, лидер Черногории Яков Милатович и глава Молдавии Майя Санду.

Ранее российская Служба внешней разведки обвинила сербские оборонные предприятия в поставках снарядов для разного оружия — от огнестрельного до реактивных систем залпового огня.

Вучич признал, что такое действительно происходило, однако заявил, что прямых поставок не было и что он сделает все, чтобы сербское оружие не попадало в зону конфликта.