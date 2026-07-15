Вучич прибыл в Киев для разговора с Зеленским и участия в саммите

Президент Сербии Александр Вучич 15 июля прибыл в Киев для переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сербский лидер написал на странице в Instagram*.

«Я ехал весь день и ночь через Молдавию и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева», — заявил политик.

В публикации Вучич разместил фото с Киевского вокзала, куда прибыл на поезде. Помимо разговора с Зеленским, президент Сербии намерен принять участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина».

Ранее Вучич заявил, что присоединение Сербии к антироссийским санкциям было бы предательством собственного народа. Также он отметил, что страна упустила немало возможностей из-за отказа поддержать ограничения.

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