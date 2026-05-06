Вучич назвал отказ от санкций против России вопросом верности народу

Присоединение Сербии к антироссийским санкциям стало бы предательством по отношению к собственному народу. Об этом президент страны Александар Вучич заявил в эфире телеканала Informer .

По словам сербского лидера, если бы страна ввела ограничения против России, его могли бы назвать величайшим демократическим лидером в мире. Кроме того, он считает, что такой шаг не вызвал бы протестов внутри страны.

«Но я бы предал душу нашего народа», — подчеркнул Вучич.

Президент Сербии также отметил, что Белград упустил немало возможностей из-за отказа поддержать санкции. Однако он напомнил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами.

После начала спецоперации Вучич заявлял, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не станет вводить ограничения против России. К этому мнению присоединился и министр по вопросам экономического сотрудничества Ненад Попович.