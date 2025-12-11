Рютте призвал НАТО перейти к военному образу мышления

НАТО необходимо перейти к военному образу мышления. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте, выступая в Берлине, его слова привел Reuters .

«Мы следующая цель России. Я боюсь, что слишком многие из нас слишком расслаблены и не чувствуют, что ситуация не терпит отлагательств. Слишком многие считают, что время на нашей стороне, но это не так. Мы должны быть готовы», — добавил он.

По его мнению, Россия нападет на НАТО в ближайшие пять лет.

Ранее бывший командующий Еврокорпусом польский генерал Ярослав Громадзинский пригрозил аннексировать Калининградскую область, если Россия нападет на НАТО. По его мнению, сейчас России нужно не меньше пяти лет, чтобы восстановить военный потенциал.