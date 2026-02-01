Вучич предрек удар США по Ирану в течение 48 часов

Президент Сербии Вучич: США нанесут удар по Ирану в течение 48 часов

Соединенные Штаты атакуют Иран в течение ближайших 48 часов. Об этом в эфире телеканала Pink TV заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, американское нападение на Иран можно считать неизбежным.

«Я ожидаю атаку на Иран и некоторые другие крупные события уже в ближайшие 48 часов», — сказал президент.

Вучич отметил, что атаку США приблизила новая публикация документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Он провел параллель ситуации с сексуальным скандалом вокруг Моники Левински.

«Когда появляется такая чепуха, как было с Моникой Левински, тогда кого-то начинают бомбить. Я почти уверен, что файлы Эпштейна ускорят это», — добавил сербский лидер.

Верховный аятолла Ирана Али Хаменеи предупреждал, что в случае удара США на Ближнем Востоке появится риск региональной войны.