Вучич предложил провести переговоры Путина и Трампа в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич предложил провести переговоры лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в своей стране. Об этом сербский глава сообщил в эфире TV Pink.

«Впервые предлагаю, чтобы Сербия стала местом встречи президентов РФ и США. Почему? Сербия не только формально вне военных блоков, как некоторые страны, Сербия <…> существенно самостоятельная и независимая страна, полностью готовая гарантировать полную безопасность обоим президентам», — заявил Вучич.

Ранее Швейцария выразила готовность провести на своей территории встречу российского лидера и избранного президента США для завершения конфликта на Украине.

Политический обозреватель Андрей Пономарь в эфире радио Sputnik назвал заявление советника Трампа о переговорах между лидерами «шагами к заморозке» украинского конфликта. Он отметил, что это «большая сложная игра» Трампа.