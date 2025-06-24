Вучич пожаловался на попытки «сломать ему хребет» из-за Украины

На предприятиях оборонного комплекса Сербии могут пройти протесты из-за приостановки экспорта боеприпасов. Об этом предупредил президент страны Александр Вучич, его процитировало местное издание Politica .

Вучич рассказал, что сталкивается с серьезным давлением, поскольку все заинтересованы в поставках сербских боеприпасов, а контракты уже заключены.

Президент подчеркнул, что придерживается исключительно интересов своей страны, несмотря на попытки влиять на его решения.

По словам Вучича, после запрета экспорта ему дали понять: в июле на заводах оборонной промышленности могут начаться забастовки, чтобы вынудить власти вновь открыть экспорт.

«Никому нет дела до Сербии, но все смотрят, смогут ли они „сломать мне хребет, потому что у меня нет двух сторон, а есть только сербская сторона“, — добавил Вучич.

Политик заявил, что, несмотря на многочисленные давления, Сербия не будет поставлять оружие, но ему сообщили, что в связи с этим в июле на соответствующих заводах будут организованы демонстрации.

Служба внешней разведки России 29 мая обвинила Сербию в поставках боеприпасов Украине. Вскоре Вучич заявил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным.

Уже в конце июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал болезненной тему передачи военной продукции Сербии.