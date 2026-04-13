Вучич поздравил лидера венгерской партии «Тиса» Мадьяра

Сербский президент Александр Вучич выразил поддержку лидеру партии «Тиса» Петеру Мадьяру, который победил на парламентских выборах в Венгрии. Глава республики опубликовал обращение в соцсети Х .

Лидер Сербии отметил, что жители страны останутся благодарными Орбану за дружбу между двумя народами.

«Поздравляю Петера Мадьяра с победой на выборах. Верю в продолжение хорошего сотрудничества между Венгрией и Сербией и благодарен Виктору Орбану, за то сделал такие отношения возможными», — подчеркнул Вучич.

Венгерский избирательный офис сообщил, что на парламентских выборах лидирует оппозиционная партия «Тиса». После подсчета 93,4% голосов, определили, что фракция получила 138 мест из 199.

Ранее Орбан поздравил Мадьяра с победой на выборах. Политик уточнил, что результаты голосования стали болезненными для его партии «Фидес», но понятными. Премьер также заявил, что фракция продолжит служить стране, даже находясь в оппозиции.