Вучич пообещал назначить дату парламентских выборов на осень

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что дату парламентских выборов назначат осенью — в октябре или в ноябре. Об этом сообщил ТАСС.

Как отметил глава Сербии, выборы обязательно состоятся до конца года.

«Парламентские выборы состоятся до конца года, а президентские — несколько позже», — сообщил Вучич.

Ранее президент Сербии выступил за отказ от санкций против России. Он подчеркнул, что выступает за дружбу с нашей страной. Александр Вучич также отмечал, что страна также не откажется от безвизового режима с Россией.