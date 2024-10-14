Вучич показал флаг России на матче Лиги наций

Президент Сербии Александр Вучич показал российский флаг на матче Лиги наций УЕФА. Кадры опубликовал глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в своем аккаунте в Instagram*.

«Сегодня вечером мы поддерживаем Сербию сердцем. Вперед, „орлы“», — написал Додик.

В третьем туре группового этапа 12 октября встретились сборные Сербии и Швейцарии. Матч прошел в сербском городе Лесковац. Хозяева победили гостей со счетом 2:0. Перед игрой Вучич показа шарф, разделенный на две части. На одной из них изображен флаг Сербии, на другой — российский триколор.

Сербская команда выступает в четвертой группе лиги А. Сборная провела уже три матча, в результате которых футболисты набрали четыре очка и расположились на третьем месте. Лидирует Испания, которая набрала семь очков.

Федерация футбола Таджикистана отказала Российскому футбольному союзу (РФС) в проведении товарищеского матча сборных. Причиной такого решения стал плотный график национальной команды.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.