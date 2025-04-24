Вучич подтвердил приезд в Москву на 9 Мая

Вучич заявил, что сдержит обещание и приедет на парад Победы в Москву

Президент Сербии Александр Вучич намерен сдержать обещание и посетить празднование 80-й годовщины Великой Победы в Москве. Об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала Pink.

По словам Вучича, в ходе визита в Россию он обсудит с коллегой Владимиром Путиным энергетическое сотрудничество двух стран. Он отметил, что прилетит в российскую столицу без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не попали под санкции.

«Я еще восемь месяцев назад сказал, что я поеду в Москву. Вероятно, я буду единственным, кто туда отправится, потому что другие ведомства не могут рисковать», — сказал Вучич.

Ранее Путин заявил, что отношения России и Сербии всегда были особенными, ведь страны связывают крепкие духовные общие корни. Глава государства напомнил, что ждет Вучича 9 мая на парад Победы.