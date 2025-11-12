Вучич подтвердил подготовку европейских стран к конфликту с Россией

Вучич: Сербия окажется между молотом и наковальней в случае войны ЕС с Россией

Европейские страны активно готовятся к возможной войне с Россией, что создает для нейтральной Сербии серьезные риски. Такое заявление сделал президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Pink TV .

Поводом для комментариев стало заявление начальника генштаба Франции Фабьена Мандона о готовности к столкновению. Он заявил о необходимости подготовки вооруженных сил к возможному конфликту через три-четыре года.

Глава Сербии признал, что анализ текущих фактов указывает на возрастающую вероятность военного конфликта.

«Война между Европой и Россией становится все более очевидной», — констатировал Вучич.

В текущей международной обстановке Белграду приходится укреплять собственную обороноспособность. Президент подчеркнул, что Сербия проводит взвешенную политику вооружения, но инвестировать в вооружение нужно продолжать.

Ранее жители Финляндии из-за страха перед войной с Россией вспомнили про обширную сеть бомбоубежищ в стране. При этом президент Александр Стубб регулярно твердит о «возобновлении российской агрессии».