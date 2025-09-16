Сербский президент Александр Вучич поблагодарил Службу внешней разведки России за предупреждение о подготовке Евросоюзом Майдана в стране. Трансляцию выступления главы государства вело агентство «Танюг» .

«Спасибо российским партнерам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию», — подчеркнул Вучич.

По данным СВР, Майдан готовился в Сербии 1 ноября.

Ранее Вучич заявил, что на попытки свержения власти в стране извне потратили четыре миллиарда долларов (более 337 миллиардов рублей). По словам президента, кампанию по разрушению республики организовали сотрудники разведслужб нескольких государств.