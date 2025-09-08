Трое полицейских пострадали в Сербии на акции протеста

В Сербии в городе Косьерич в воскресенье вечером во время акций протеста против оппозиции пострадали трое полицейских. Об этом сообщили на сайте МВД страны .

В министерстве уточнили, что митингующие препятствовали шествию другой группы граждан под девизом «Стоп блокированию учреждений и инфраструктуры». Сотрудники полиции вмешались, чтобы вытеснить собравшихся.

«В результате этого пострадали трое полицейских. В отделение доставили гражданина 1978 года рождения из Косьерича по подозрению в преступлении — нападении на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей», — добавили правоохранители.

Всего же, по данным властей, 7 сентября на аналогичные акции вышли более 126 тысяч человек в 111 населенных пунктах страны.

За последние дни это не первое подобное происшествие. В субботу, 6 сентября, премьер-министр Сербии Александр Вучич сообщил, что при попытке остановить погромы увечья получили 11 полицейских. Люди в масках, закрывающих лицо, вооружились пиротехникой и попытались занять помещения философского факультета в Нови-Саде.