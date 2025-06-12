Вучич отверг обвинения в предательстве России из-за визита на Украину

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не предавал Россию. Так он прокомментировал свое участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа, передает агентство Tanjug .

«Что и кого я предал? Российскую Федерацию? Чем это? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины», — сказал Вучич.

Вместе с тем сербский лидер обратил внимание, что он — единственный из участников, кто не принял декларацию

Вучич напомнил, что ранее его критиковали за «пророссийскую позицию», а теперь обвиняют в обратном.

Накануне стало известно об однодневном визите главы Сербии на Украину. В ходе саммита Вучич предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому практическую помощь в восстановлении одного из городов или регионов страны. По его словам, это будет реальная помощь, понятная людям.