Вучич: не буду прятаться под стол, если Каллас спросит о визите в Россию

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что не станет «прятаться под стол», когда глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас спросит про поездку в Москву на празднование 80-летия Победы 9 Мая. Об этом он заявил в эфире TV Pink .

«Каллас публично осудила поездку в Москву. У меня с ней был ясный разговор, объяснил позицию Сербии недвусмысленно, не прятался. Уверен, что Каллас повторит вопрос. Не стану избегать этого, прятаться под столом», — сказал Вучич.

Сербский президент добавил, что ожидал критику в свой адрес еще на саммите Европейского политического сообщества в Тиране 16 мая, в котором принимал участие глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Зеленский ни слова против Сербии не сказал, хотя я видел, как он себя держал. Зеленский уважал наше отношение, в отличие от остальных», — подчеркнул он.

Премьер Словакии Роберт Фицо ранее также заявил, что у Каллас нет прав критиковать его за поездку в Москву.