Вучич отказался мстить России за вывод миротворцев из Косова

Вучич: Сербия не введет санкции за выход российских войск из Косова в 2003 году

Фото: РИА «Новости»

Сербия не будет мстить России за вывод миротворческого контингента из Косова в 2003 году и вводить против нее санкции. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.

Представитель НКО «Центр стратегического анализа» Биляна Шахриманян-Обрадович призвала Вучича поддержать санкции против России, напомнив, что последняя в 1990-х присоединилась к международным санкциям против Югославии. На это президент Сербии ответил, что решения в России тогда принимали другие политики.

Однако он добавил, что не понимает причин, по которым российские миротворцы в 2003 году покинули Косово.

«Они был встречены сербским народом как освободители, а потом произошло то, что они ушли», — сказал Вучич.

При этом он подчеркнул, что этот шаг России тоже не является причиной вводить санкции.

Двенадцатого июня 1999 года 200 российских десантников совершили марш-бросок к аэропорту Слатина в Приштине, всего на несколько часов опередив подразделения НАТО.

«Машины-утопленники» всплыли на рынке. Как не нарваться на дефектное авто

Заплыв X-Waters пройдет на Истринском водохранилище 17 августа

Наступление на Купянск и уход ВСУ из-под Харькова. Что происходит в зоне СВО

Telegram открыл монетизацию каналам из России. Как заработать на контенте

Сектантка зарубила топором сына и собаку в Израиле. На допросе она говорила о пришельцах

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте