«Ваши танки идут, идите на площадь, встречайте». Марш-броску на Приштину исполнилось 25 лет

Со дня военной операции по взятию аэропорта Слатина в Югославии исполнилось ровно 25 лет. Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко стал свидетелем этих событий. Он поделился эксклюзивной историей в стриме 360.ru с Антоном Шестаковым.

В июне 1999 года мир стоял на пороге Третьей мировой воны. Две сотни российских десантников 12 июня за 7,5 часа преодолели расстояние в 600 километров и предотвратили мировую катастрофу. Силы НАТО подошли к аэродрому Слатина через несколько часов после того, как там закрепились миротворцы. Представители альянса были в шоке: как российские бойцы смогли опередить подразделения НАТО?

«По счастливой случайности я оказался в Приштине именно в этот момент. Я встречал эти танки. Мы <…> гуляли в тот момент у друзей-сербов. Вышли, к нам подошла полиция и говорит: ребята ваши паспорта. <…> Я думаю: что-то произошло. <…> „Ваши танки идут, идите на площадь, встречайте“. Наши ребята поехали, полиция, чтобы их встретить, показать им путь», — поделился эксперт.

Сербы уже уходили из Приштины, а албанцы ставили на крышах домов своих снайперов. В городе не было ни одного цветка на клумбах — все они легли на броню российских БТРов.

«И вот они пришли, уставшие ребята, колонна БТРов. Толпа пытается прикоснуться к этим БТРам, а ребята-водители боятся раздавить кого-то, потому что огромное количество людей. И они прошли на Слатину мимо нас», — рассказал Борзенко.

Полицейские решили прикрыть русских на случай, если албанцы начнут стрельбу, напомнил военный журналист.

«Они (полицейские — прим. ред.) быстро удалились. Вот я стал таким свидетелем этих событий», — заключил Борзенко.

Сейчас напряжение вокруг Косова и Республики Сербской только нарастает, заявила сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова. По ее словам, на Сербию оказывают беспрецедентное давление.