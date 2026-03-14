Вучич обвинил две страны НАТО в подготовке нападения на Сербию

Вучич заявил о подготовке Хорватии и Албании к нападению на Сербию

Хорватия и Албания вместе с частично-признанной Республикой Косово готовятся к нападению на Сербию. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в интервью RTS .

«Они формируют союз, чтобы атаковать нас. Они будут ждать момента крупного конфликта между европейцами и русскими, а также еще более масштабного на Ближнем Востоке. Думаю, <…> [они хотят] дождаться подходящего момента, когда во всем мире наступит хаос», — сказал Вучич.

При этом он подтвердил наличие у Сербии гиперзвуковых ракет CM-400, но подчеркнул, что Белград не намерен никого атаковать.

В марте 2025 года Хорватия, Албания и Косово подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества, заявив о заинтересованности в стабильности на Балканах.

В феврале в Сербии задержали двух мужчин по подозрению в подготовке покушения на Вучича и его семью. По словам президента, их целью была смена власти в республике.