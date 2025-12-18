Вучич обозлился на сорвавших стройку отеля затя Трампа в Белграде

Сорвавших строительство в Белграде отеля Trump Tower зятем президента США Джаредом Кушнером привлекут к уголовной ответственности. Об этом изданию Politika сообщил президент республики Александр Вучич.

По его словам, после отказа Кушнера от возведения объекта страна лишилась 750 миллионов долларов потенциальных инвестиций. Вучич назвал срыв сделки результатом травли, инициированной сербской прокуратурой.

Президент Сербии заявил, что намерен лично инициировать уголовные обвинения против тех, кто виноват в срыве сделки и дальнейшем экономическом подрыве республики. Среди них — сотрудники полиции и прокуратуры, некоторые медиаресурсы и политическая оппозиция.

Проект предполагал возведение отеля на месте здания бывшего Генерального штаба Югославской народной армии. Отказ от стройки последовал на фоне антикоррупционного расследования прокуратуры.