Политолог Бондаренко заявил, что зять Трампа Кушнер отказался от строительства отеля на месте Генштаба ЮНА в Белграде

Политолог и главный редактор портала «Балканист» Олег Бондаренко рассказал изданию «Известия» , что американский бизнесмен Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, отказался от реализации планов по строительству гостиницы на территории бывшего здания Генштаба ЮНА в столице Сербии.

Решение стало возможным вследствие отзыва прежнего распоряжения о продаже недвижимости, которое также повлекло попытки привлечения лиц, утвердивших сделку, к юридической ответственности.

«Не может американец, тем более зять американского президента, строить отель на месте генерального штаба Югославии, уничтоженного американским оружием, это просто аморально», — сказал политолог.

При этом Бондаренко добавил, что такое мнение вовсе не подразумевает намерение сохранить развалины штаб-квартиры навсегда.