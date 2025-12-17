Политолог Бондаренко заявил, что зять Трампа Кушнер отказался от строительства отеля на месте Генштаба ЮНА в Белграде
Политолог и главный редактор портала «Балканист» Олег Бондаренко рассказал изданию «Известия», что американский бизнесмен Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, отказался от реализации планов по строительству гостиницы на территории бывшего здания Генштаба ЮНА в столице Сербии.
Решение стало возможным вследствие отзыва прежнего распоряжения о продаже недвижимости, которое также повлекло попытки привлечения лиц, утвердивших сделку, к юридической ответственности.
«Не может американец, тем более зять американского президента, строить отель на месте генерального штаба Югославии, уничтоженного американским оружием, это просто аморально», — сказал политолог.
При этом Бондаренко добавил, что такое мнение вовсе не подразумевает намерение сохранить развалины штаб-квартиры навсегда.