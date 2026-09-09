Сегодня 14:30 «Третий путь» Вучича: что будет с Сербией после парламентских выборов? Независимый аналитик Станкевич: Вучич — гроссмейстер в выборах Фото: IMAGO_photonews.at_Georges Schne, Petter Arvidson / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Сербия начала подготовку к внеочередным парламентским выборам. Их пришлось назначить из-за массовых протестов, подогреваемых оппозицией. Ожидается, что при благоприятном исходе голосования нынешний президент страны займет место премьер-министра. Какой путь выбрал сербский лидер, разбирался 360.ru.

Как в Сербии готовятся к выборам Сербский президент Александр Вучич объявил о старте предвыборной кампании. Народную скупщину (так сербы называют свой однопалатный парламент) распустили, новых депутатов народ будет выбирать на голосовании 25 октября. Сам глава страны выступит кандидатом на пост премьер-министра в случае победы блока «Объединенная Сербия». На прошлых парламентских выборах в декабре 2023 года коалиция «Сербия не должна останавливаться», в которую входила Сербская прогрессивная партия Вучича, победила с уверенным преимуществом. Более 48% голосов позволило ей занять абсолютное большинство в Народной скупщине. Полные официальные списки партий, которые будут участвовать в нынешних выборах, — представителей прозападной оппозиции, социалистов и других коалиций — сформируют и зарегистрируют в течение 46-дневной предвыборной кампании с 9 сентября 2026 года.

Фото: президент Сербии Александр Вучич на предыдущих парламентских выборах, Белград, 17 декабря 2023 года / Predrag Milosavljevic / www.globallookpress.com

Причины внеочередных выборов в Сербии Парламентские выборы в Сербии, как и предыдущие, будут внеочередными. Эксперты считают, что их причиной стала необходимость перезагрузки политической системы после затяжного внутреннего кризиса. Выделяются три главных причины досрочного роспуска Народной скупщины. В Сербии почти два года продолжались масштабные антиправительственные демонстрации. Они начались в ноябре 2024 года после обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, которое привело к гибели 16 человек. На волне трагедии оппозиция подняла тему коррупции и халатности властей. Так что нужна была реакция;

Правящей партии важно укрепить свои позиции: на фоне протестов ее рейтинги сильно просели. Именно для этого сформировали широкий блок «Объединенная Сербия». Считается, что так получится не только обновить состав парламента, но и сформировать более устойчивый кабинет министров;

Последний конституционный срок Вучича на посту президента истекает весной 2027-го. По закону он больше не сможет занимать эту должность. Лидер Сербии планирует досрочно покинуть свой пост, сменив его на место главы правительства, и тем самым сохранить за собой руководство страной как минимум на четыре года.

Фото: парламентские выборы, Белград, 2016 год / Predrag Milosavljevic / www.globallookpress.com

С чем Вучич столкнется перед выборами Нынешний президент Сербии сейчас, пожалуй, один из самых сильных гроссмейстеров в деле избирательного процесса. Он это неоднократно доказывал и, возможно, на пенсии даже напишет невероятно популярную книгу «Как выиграть выборы, не нарушая правила», отметил в разговоре с 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Вучич выбирает удачное время. Сейчас те главы европейских государств, которые могли бы помешать ему и его партии победить, отвлечены на собственные резко усугубившиеся внутренние проблемы. Общеевропейский военный конфликт, развивающийся вокруг Украины, тоже в критической стадии. Это отвлекает и внимание, и ресурсы, в том числе финансовые. Сергей Станкевич

Таким образом, для вмешательства в сербские выборы у европейских противников Вучича не хватит времени и ресурсов. Да и мотивация не настолько значительна, уточнил аналитик. К тому же сербский президент трезво оценил собственные возможности, не обольщаясь какими-то несбыточными надеждами. «Шансы Вучича перейти на новый уровень в его долгой политической игре не абсолютны, но очень значительны. Сейчас он сменит статус и в случае победы его партии на выборах перейдет с поста главы страны на пост премьер-министра. Так он попытается продолжить свой особый балканский путь», — сказал Станкевич.

Фото: президент Сербии Александр Вучич празднует победу на парламентских выборах, Белграде, 21 июня 2020 года / Xinhua / www.globallookpress.com

Аналитик пояснил, что Вучич не может и не хочет открыто и полностью встать на сторону России. У него также нет никакого желания поддерживать Евросоюз, поскольку это превратит Сербию в клиентское государство по отношению к нынешней брюссельской бюрократической корпорации. Поэтому он ищет третий путь. Вучич сохраняет максимально допустимые для него связи с Россией, стремится сберечь отношения братской симпатии между сербами и россиянами. Не вводит санкций, не участвует ни в каких политических антироссийских кампаниях и, по крайней мере официально, не поставляет оружие Украине, перечислил аналитик.

Эту линию, скорее всего, сербский лидер попытается сохранить. Когда завершится военный конфликт из-за Украины и по его итогам Россия усилится в Европе, думаю, Вучич связи с Москвой укрепит. А пока он держит их именно на том уровне, который позволяет ему самому сохранять свою политическую партию и свой «третий путь».