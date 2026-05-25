Президент Сербии Вучич допустил скорый конец политической карьеры
Сербский президент Александр Вучич не исключил свой скорый уход в отставку. Об этом сообщил телеканал N1.
Срок полномочий главы государства вскоре истекает.
«Возможно, я скоро уйду в отставку», — отметил он.
Однако Вучич заявил, что не собирается сокращать президентский срок, как это сделал экс-президент Борис Тадич.
Вучич стал лидером Сербии 31 мая 2017 года. Его переизбрали в апреле 2022-го, нынешнее президентство должно завершиться 31 мая 2027-го. Конституция страны гласит, что один человек может избираться президентом не более дух раз, а мандат длится пять лет.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ЕС настраивает Сербию против России.