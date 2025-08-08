Лукашенко попросил не считать младшего сына Колю своим преемником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассматривает своего младшего сына Николая в качестве преемника. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

«Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросишь об этом» — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что подобные вопросы могут «очень сильно обидеть» его сына. По его словам, Николай в меру оппозиционно настроен, но при этом поддерживает отца, понимает его действия и разбирается в происходящем.

Глава белорусского государства также отметил, что президенту США Дональду Трампу было бы «архиполезно» встретиться с ним, чтобы услышать откровенное мнение по американо-российским отношениям, ситуации на Украине и позиции Белоруссии.