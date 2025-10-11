Предложение России о поставках газа разочаровало Вучича

Вучич заявил о разочаровании от нового газового контракта с Россией

Россия предложила Сербии краткосрочный контракт на поставки газа до конца года и не пошла на долгосрочное соглашение, переговоры по которому длились с мая. Об этом в комментарии изданию Informer заявил президент страны Александр Вучич.

Он подчеркнул, что в ближайший понедельник проведет встречу с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым и заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, чтобы обсудить дальнейшие шаги. При этом Вучич выразил сомнения, что добьется успеха на встрече.

«Нам предложили договор по поставкам газа до Нового года. Нас эта новость сильно разочаровывает, потому что мы должны были заключить долгосрочную сделку еще в мае», — заявил он.

Президент Сербии не исключил, что причиной стало введение США санкций против сербской нефтяной компании NIS, которая принадлежит «Газпром нефти». По его словам, американцы требовали полного вывода российского капитала и национализации компании, но сербский лидер пойти на такой шаг отказался.

Энергетических резервов стране хватит на ближайшее время, но потом проблемы с сырьем станут неизбежными, добавил Вучич.

О введении санкций против сербской компании NIS США предупреждали Сербию еще с января, но властям балканской страны удавалось оттягивать этот момент. Как пояснил в комментарии 360.ru политолог Петр Колчин, американцы нацелились стать единственным игроком по поставкам энергоресурсов на европейском рынке, чтобы диктовать завышенные цены.