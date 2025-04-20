Вучич написал оппозиционное ругательство на своих пасхальных яйцах

Вучич назвал себя болваном в надписи на пасхальном яйце

Президент Республики Сербия Александр Вучич поддержал студенческие протесты в стране, продемонстрировав свои пасхальные яйца, на которых он написал фразу «Я — чаци». Видеообращение он опубликовал в соцсетях.

«Я вижу мужество, которое проявляют студенты, которые хотят учиться», — заявил Вучич в своем обращении.

В знак поддержки протестующих он написал фразу «Я — чаци» на своих пасхальных яйцах. «Чаци» — слово, которым сербские оппозиционеры называют людей провластных взглядов и тех, кто участвует в поддержке властей за финансовое вознаграждение.

На русский это слово можно перевести как «болван».

Ранее сербская оппозиция обвинила местную полицию в применении «звуковой пушки» для разгона демонстрации. Вучич в эфире пообещал покинуть свой пост, если это будет доказано.