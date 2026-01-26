Мирный план по урегулированию конфликта на Украине может включать соглашение о вступлении страны в Евросоюз с 1 января 2027 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова привело издание «Вечерне новости» .

По его словам, в сообществе есть разногласия по разным вопросам, поэтому мирный договор России и Украины коснется и членов ЕС.

«Один из планов предусматривает, что к 1 января 2027 года Украина станет членом ЕС. Если они хотят предотвратить убийства, Украина должна быть в Евросоюзе, но некоторые государства не согласятся с этим», — отметил сербский лидер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что в ближайшие 100 лет в стране не будет парламента, который одобрит вступление Украины в ЕС. По его словам, киевский режим активно ищет возможность повлиять на смену нынешнего курса республики.