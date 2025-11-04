Вучич анонсировал досрочные выборы в Сербии
Вучич анонсировал досрочные выборы в Сербии из-за протестов
Парламентские выборы в Сербии состоятся до истечения текущего срока полномочий органа, который заканчивается в декабре 2027 года. Об этом объявил президент республики Сербии Вучич, его слова привело издание Srbija Danas.
«Компетентные органы в соответствии с Конституцией и законом примут решения о том, когда пройдут выборы. Но с учетом требований блокаторов провести выборы раньше, мы их выполним, и выборы состоятся досрочно. Когда? Компетентный орган примет решение об этом», — заявил Вучич.
Массовые протесты оппозиции и студентов продолжаются в Сербии спустя год после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, при котором погибли 15 человек.
Митингующие требуют уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников, публикации документации по реконструкции вокзала и освобождения от преследования задержанных на протестах.
Ранее Вучич заявил о победе над цветной революцией в стране.