Президент Сербии Вучич опять заявил о победе над цветной революцией в стране

Президент Сербии Александр Вучич вновь заявил о победе над цветной революцией и пообещал рассказать об этом в своей книге. Он призвал оппонентов к диалогу, сообщило РИА «Новости» .

«Я пишу в своей книге без эмоций, как в учебнике, чтобы студенты и ученики в будущем могли иметь одну из самых популярных книг, бестселлеров — „Как победить цветную революцию“. Как вам сейчас ясно, мы победили цветную революцию, что является большой, хорошей и важной новостью для Сербии», — сказал он.

По данным МВД Сербии, в субботу в Нови-Саде прошла несогласованная акция студентов и их сторонников. В мероприятии приняли участие около 39 тысяч человек.

В Петроварадинской крепости они развернули транспарант с призывом: «Увидимся завтра и каждый второй день, пока не будет правосудия».

В 2024 году протесты студентов и оппозиции вспыхнули в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Крупные акции и столкновения с полицией произошли 15 марта и 28 июня. В середине августа обстановка в городах обострилась. Протестующие активизировались, противостояли полиции и блокировали дороги по вечерам.

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал снизить напряженность. Патриарх Сербский Порфирий обратился к согражданам с призывом прекратить конфликты и рознь. Министерство юстиции Сербии назвало беспорядки ударом по конституционному порядку и предупредило об уголовной ответственности участников. 17 августа Вучич заявил, что не рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в стране.