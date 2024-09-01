Слова поддержки атаковавшим Курскую область украинским военным со стороны генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга увеличили риск начала противостояния альянса и России. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал политолог Гленн Дизен.

Он пояснил, что нарушение неформальных правил боевых действий и поддержка вторжения ВСУ на территорию России однажды обернется против входящих в НАТО стран.

«Заявления о моральной праведности лишь ослепляют нас и не позволяют увидеть катастрофу, которую мы на себя навлекаем», — написал Дизен.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что не увидел нарушений международного права в переходе границ украинских военных в Курской области.

Минобороны заявило, что потери украинских боевиков на Курском направлении с начала боевых действий выросли до 8,5 тысяч человек, из которых 360 ВСУ не досчитались за минувшие сутки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия российских военных ответом украинским боевикам, вторгшимся в приграничные районы страны.