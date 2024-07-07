Второй тур выборов в парламент начался во Франции

Избирательные участки во втором туре выборов в парламент открылись во Франции

Во Франции начали работу избирательные участки для голосования итоговом втором туре внеочередных выборов в нижнюю палату французского парламента. Выборы определят парламентское большинство в Национальном собрании.

Голосование на европейской территории страны продлится с восьми утра до шести часов вечера. Избирательные участки в крупных городах могут быть открыты до 20:00 в зависимости от числа избирателей. После этого время объявят первые официальные результаты подсчета голосов.

Первый тур выборов прошел 30 июня, явка превысила 66%. Наибольшее число голосов набрала правая партия «Национальное объединение» — 33,15%, второе место — у блока левых «Новый народный фронт» (27,99%), коалиция действующего президента Эммануэля Макрона стала лишь третьей (20,04%).

Ранее глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала заблокировать отправку войск на Украину в случае победы на выборах.