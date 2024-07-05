В случае победы на парламентских выборах французская партия «Национальное объединение» заблокирует отправку войск на Украину, даже если президент страны Эммануэль Макрон будет против. Об этом заявила лидер партии Марин Ле Пен в интервью CNN .

«Если президент Франции Эммануэль Макрон хочет отправить войска на Украину, а премьер-министр против, то никаких войск на Украине не будет», — сказала он.

По мнению Ле Пен, для Франции сейчас важнее не дать стране превратиться в участника конфликта. Политик подчеркнула, что не допустит применения ВСУ дальнобойного оружия, поставленного французской стороной, для ударов по территории России.

По данным CNN, большинство лидеров стран Запада считают, что передача украинской армии оружия не указывает на участие в конфликте.

Политолог Евгений Михайлов отмечал, что первый тур выборов во Франции показал преимущество партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» над коалицией действующего лидера Макрона.