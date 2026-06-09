Второй по величине город Эстонии остался без электричества

Во втором по величине городе Эстонии произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом на сайте сообщила телерадиокомпания ERR .

Без света осталась большая часть Тарту и его окрестности. На дорогах образовались пробки из-за отключения светофоров. Компания Elering сообщила, что причиной отключений стали неполадки, возникшие в ходе плановых ремонтных работ.

«На подстанции в Тарту произошел сбой, из-за чего одна из важнейших региональных подстанций вышла из строя. Это привело к обесточиванию города и окрестностей. Сбой произошел в 17:07», — сообщил представитель компании.

Без электричества осталась одна из крупнейших больниц — Клиника Тартуского университета. Администрация лечебного учреждения задействовала генераторы. Местные власти утверждают, что случившееся не было кибератакой.

Накануне стало известно, что на пропускном пункте «Нарва» скопилась очередь из желающих попасть в Россию. Столпотворение возникло из-за деятельности госорганов Эстонии.