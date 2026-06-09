Второй по величине город Эстонии остался без электричества
Во втором по величине городе Эстонии произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом на сайте сообщила телерадиокомпания ERR.
Без света осталась большая часть Тарту и его окрестности. На дорогах образовались пробки из-за отключения светофоров. Компания Elering сообщила, что причиной отключений стали неполадки, возникшие в ходе плановых ремонтных работ.
«На подстанции в Тарту произошел сбой, из-за чего одна из важнейших региональных подстанций вышла из строя. Это привело к обесточиванию города и окрестностей. Сбой произошел в 17:07», — сообщил представитель компании.
Без электричества осталась одна из крупнейших больниц — Клиника Тартуского университета. Администрация лечебного учреждения задействовала генераторы. Местные власти утверждают, что случившееся не было кибератакой.
Накануне стало известно, что на пропускном пункте «Нарва» скопилась очередь из желающих попасть в Россию. Столпотворение возникло из-за деятельности госорганов Эстонии.