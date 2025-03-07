Второй человек с корью скончался в США

Департамент здравоохранения американского штата Нью-Мексико сообщил, что у умершего жителя был положительный анализ на корь. Это второй случай смерти от вирусного заболевания в США за более чем десять лет, написало агентство Reuters .

Как сообщил специалист по связям с общественностью Дэвид Морган из Департамента здравоохранения Нью-Мексико, непривитый взрослый пациент не обратился за медицинской помощью. Тем не менее причину смерти мужчины еще изучают.

До этого в соседнем Техасе скончался невакцинированный от кори школьник.

Ранее неизвестная болезнь убила более 50 человек в Конго. Власти сообщили о распространении неизвестной лихорадки в районе города Басанкусу. У заболевших наблюдаются такие симптомы, как лихорадка, озноб, головная боль, ломота в суставах и другие.