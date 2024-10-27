Санкции неправильно называть благом для экономики, так как это свидетельствует, что Россия не может ничего сделать без внешнего давления. Об этом в интервью Forbes заявил бывший вице-премьер, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

«[Называть санкции благом для страны] — это как говорить про себя, что мы ничего не способны сделать без внешнего давления. Это о нас говорит плохо, а не хорошо говорит о санкциях», — заявил Дворкович.

Он отметил, что санкции ущербны для всех в мировой экономике. Однако иногда приводят к «вторичным положительным результатам». Россию рестрикции «дисциплинировали», указал политик.

Глава Молдавии Майя Санду призналась, что стране пришлось вводить санкции против России, чтобы самой не подпасть под рестрикции. Ее оппонент на президентских выборах Александр Стояногло заметил, что такими действиями Санду лишила население страны рынков сбыта и дешевых энергоресурсов.